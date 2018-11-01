KeSPA CUP Turnuvasýnda En Çok Tercih Edilen Ve Yasaklanan Þampiyonlar



Muhteþem sahnelere yer vermiþ, heyecan dolu KeSPA Cup turnuvasýnda en çok tercih edilen ve yasaklanan þampiyonlarýn listesini derledik. Usta oyuncularýn turnuvada takýmlarýný zafere taþýmak için hangi þampiyonlarý tercih ettiðine birlikte bakalým.



ÜST KORÝDOR

Vadinin en sevimli þampiyonlarýndan Gnar 22 kere seçilerek turnuvanýn en çok tercih edilen üst koridor þampiyonu oldu. Gerek düz vuruþlarý ile rakibini dürtme potansiyeline sahip oluþuyla, gerek koridor baskýnlarýnda rakip þampiyona atabildiði sersemletme ve yavaþlatma özellikleriyle, oyunun takým savaþý aþamasýnda geniþ alanlý yetenek özellikleri ile birçok üst koridor oyuncusunu cezbeden Gnar,turnuvanýn en çok tercih edilen þampiyonu oldu.



Ýkinci sýrada Gölge Adalarýn dinlenmek bilmeyen koruyucu ruhu Maokai yer alýyor. Turnuva süresince 15 kere tercih edilen ve takýmýna 5 kere galibiyeti getiren Maokai kitle kontrol yetenekleri ile oyuncularýn tercih sýrasýnda.



Üçüncü sýrada Piltover'ýn karizmatik savunucusu Jayce yer alýyor. Koridorda rakibine nefes aldýrmayan, yüksek seviyedeki ani hasarlarý ile taþýyýcýlara korku salan Jayce usta eller tarafýndan 12 kere tercih edildi.



42 kere yasaklanarak turnuvanýn en çok yasaklanan ikinci þampiyonu olan Ornn, yalnýzca 4 kere tercih edilebildi ve en çok yasaklanan üst koridor þampiyonu oldu. Onu takip eden Jayce 25, Gnar ise 11 kere yasaklanarak turnuvada en çok yasaklanan þampiyonlar listesinde ilk 3'ü belirledi.



ORMAN

Demacia Prensi Jarvan IV 31 kere seçilerek en çok tercih edilen ormancý haline geldi. Rakibine sokulmakta güçlük çekmeyen, birden fazla hedefe vurabilen yetenekleri ile ormanda hýzlý canavar katleden Jarvan turnuvada ormancý rolünde en fazla tercih edilen þampiyon oldu.



26 kere tercih edilen Sejuani turnuvanýn en çok tercih edilen ikinci ormancýsý oldu. Geniþ alana yapabildiði saldýrýlarý ve ön safta hasar tutabilme yetenekleri ile takýmlarýn gözde tercihlerinden birisi oldu.



Son olarak üçüncü sýrada 8 kere tercih edilen Rek'Sai yer alýyor. Koridor savaþlarýnda etkili baskýnlarý ile ünlü þampiyon, takým savaþlarýnda kitle kontrol yeteneði olmadýðý için pek tercih edilmedi.



En çok yasaklanan þampiyonlar listesinin baþýna 19 rakamý ile Sejuanigeçiyor. Jarvan IV 12, Rek'sai, Shyvana, Gragas, Elise ve Niadeleise 2 kere yasaklandý.



ORTA KORÝDOR

Kumlarýn hükümdarý Azir 26 kere tercih edilerek ilk sýrada yer alýyor. Takým savaþlarýnda verebildiði yüksek hasarlar, deðiþik kaçýþ mekanizmalarý ile seyircilere görsel þölen tadýnda maçlar izleten Azir, hükümdarlýðýný bu listede de sürdürüyor.



18 tercih sayýsý ile Ryze ikinci sýrada. Efsun gücü bitmek tükenmeyen, takýmýný süpriz bir biçimde ýþýnlayabilen büyücü turnuvada güzel sahneler izlememize olanak saðlamýþtý.



Üçüncü sýrada Malzahar yer alýyor. Tek hedefe yönelik yüksek hasarý ile takýmýn hem ofansif hem de defansif anlamda önemli bir ismi olan Malzahar, içe kat etmek isteyen suikastçileri anýnda saf dýþý ediþi, saldýrýda rakip taþýyýcýlarýný ortadan kaldýrýþý ile usta ellerden 11 defa izleme fýrsatýmýz olmuþtu.



En çok yasaklanan þampiyon turnuvada 4 kere izleyebildiðimiz 21 skoru ile Xerath oluyor. 16 yasaklanma ile Azir ve Taliyah ikinciliði paylaþýrken üçüncü sýrada Ryze ve Malzahar 8 yasaklanma ile yer alýyor.



TAÞIYICI

23 kere tercih edilerek liderliðe oturan Varus, takýmýna 14 defa zaferi kazandýrdý. Ýkinci sýrayý 13 sayýsý ile vahþetin çiçeði Jhin ve denizlerin güzeli Miss Fortune paylaþýyor. Üçüncü sýrada 10 sayýsý ile Ashe yer alýyor. En çok yasaklanan ve turnuvada sadece bir kere izleyebildiðimiz Ezreal 45 yasaklanma ile ilk sýrada. 24 sayýsý ile onu takip eden Kalista ve 16 yasaklanma ile Xayah üçüncü sýrada yerini alýyor.



DESTEK

Turnuvanýn en çok tercih edilerek mücevheri olan Taric, 16 kere tercih edildi. Gerek verdiði zýrhla ve iyileþtirmelerle olsun, gerek sersemletmesi ile Taþýyýcýsýna güven veren Taric liderlik koltuðuna oturuyor. Alistar 13 kere tercih edilerek en çok tercih edilen ikinci destek þampiyonu oldu. Takým arkadaþlarýný içe kateden þampiyonlardan koruyan ve buna kim cüret ederse onu piþman eden Alistar profesyonel oyuncularýn ellerinde turnuva boyunca 8 galibiyet skoru ile güven vermeyi baþardý.



Üçüncü sýrada porolarýn en sevdiði býyýklý kahraman Braum yer alýyor. 8 kere tercih edilen Braum yalnýzca 3 galibiyet getirebildi.



24 kere yasaklanarak listenin ilk sýrasýný Miss Fortune alýyor. Ýkinci sýrada 21 yasaklanmayla Xerath, üçüncü sýrada 15 skoru ile Leona yer alýyor.



Böylece turnuvanýn en çok tercih edilmiþ þampiyonlarýndan oluþan takým þöyle oluyor:



ÜST KORÝDOR: Gnar

ORMANCI: Jarvan IV

ORTA KORÝDOR: Azir

TAÞIYICI: Varus

DESTEK: Taric



En çok yasaklanan Þampiyonlar takýmý ise:



ÜST KORÝDOR: Ornn

ORMANCI: Sejuani

ORTA KORÝDOR: Xerath

TAÞIYICI: Ezreal

DESTEK: Miss Fortune



