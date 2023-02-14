'Keşke daha fazla yüz güldürebilseydik'

Hatay'da çalışmalara katılan maden işçisi sayısı ise 1500 oldu. Depremden 3 gün sonra Hatay'a gelen ve arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerle konuştu.



Milliyet'e açıklama yapan Özkan Kocaman (42), 12 yıldır madende çalıştığını ve deprem bölgesinde sahada ilk olması gereken ekibin maden işçileri olması gerektiğini söyledi. Kocaman, çalışmalarını anlattı:



"Bizim işimiz zaten bu. Ancak biz buraya olaydan 3 gün sonra geldik. Olayın ciddiyetinin farkına varılır varılmaz bizi askeri uçakla sahaya getirebilirlerdi. Dört saat Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 3 saat de Adana Havalimanı'nda bekledik. Eğer biz daha erken gelseydik 10 kişiden 9'unu sağ çıkartabilirdik. Bir de şöyle bir şey sürekli yaşadık; enkazın altından biz çıkartıyoruz ya da canlıya az mesafe kalınca, AFAD'dan ekipler bizi ya alandan uzaklaşıyor ya da canlıyı elimizden alıp kendileri çıkartmış gibi gösteriyorlar."



Annelerine sarılan...



İsa İnam (42) da 15 yıldır maden işçiliği yaptığını belirterek, "Geldiğimiz günden beri elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yorulmadık. Dedik ki, 'Yeter ki bir ihbar gelsin'. Bunun için buradayız. Keşke daha fazla kişiye müdahale edebilseydik ama biraz geç geldik. Bir de burada koordinasyon eksikliği var. Çok fazla ceset çıkarttık. Hepsine üzüldük ama en çok bebeklerine sarılmış annelere üzüldüm" diye konuştu.



Adem Hatılçık (41) da, 17 yıldır maden işçisi. Hatılçık, "Bu kadar insanın ölmesi çok acı. Aileler, gözlerimizin içine bakıyor ki, olumlu bir şey söyleyelim" dedi.



Durmuş Kankal (39) da 15 yıldır madende çalıştığını belirterek şunları söyledi:



"Tecrübemiz var ve işimizin bir parçası bu. Keşke daha önce gelebilseydik. Kepçenin girmediği yere biz girebiliyoruz. Buradaki görüntüler de çok kötü, işimizin bir parçası olduğunu söylesem de her gün cenaze görmüyoruz. Keşke daha fazla ailenin yüzünü güldürebilseydik."



'180 kişi buradayız'



Hatay'da meydana gelen deprem sonrası Zonguldak madencileri bölgeye koştu. Yaptıkları çalışma ve kurtarma sistemiyle gündem olan madenciler, yoğun tempo içinde çalışmalarını devam ettiriyor.



Zonguldak'tan gelen bir madenci, "Biz depremin hemen ertesi günü geldik. Grup olarak yaklaşık 180 kişi buradayız. Gruplar halinde sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Bazı madenci kardeşlerim de burada ama patronları izin vermemiş onlara... Onlar konuşmak istemiyor. Biz devlete bağlı olduğumuz için bütün ekip olarak geldik. Domuz damı yöntemiyle birçok vatandaşımızı ve kardeşimizi göçük altından çıkarttık" dedi.





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