Kerr'e göre, Warriors hanedanının en güzel anı!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors hanedanının en güzel anını açıkladı.



Son beş yıldır, Warriors ekibi benzeri görülmemiş bir dominasyona sahipti. Beş kez üst üste Final oynayan takım, bunlardan üçünden şampiyonlukla çıkmıştı.



Ama bunlar arasından seçebilecekleri bir an olsaydı, hangisini seçerlerdi?



Kerr, en büyük anlarının, 2015 Batı Konferansı Finalleri'nde Houston Rockets'a karşı olduğunu söyledi:



"Benim için, o an 2015'te Houston'ı Batı Finalleri'nde yendiğimiz zamandı. Belki yaklaşık 45 saniye kala 12 sayı öndeydik ve ben yarı sahaya yakın duruyordum, skor masasına yaslanmıştım. Top henüz oyuna girmemişti ve o an, kazanacağımızı anlamıştık. İzleyiciler ve takım da anlamşıtı. Ve bu durumu sindirmeye çalışırken, Oracle çevresindeki panoramik manzaraya baktığımı hatırlıyorum. 40 yıl sonra ilk kez Finallere geri dönmek inanılmaz bir andı."