Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in ligdeki en iyi savunma oyuncusu olduğunu söyledi.



Warriors hanedanının büyük bir kısmı, Green'in savunmacı varlığıydı. 2016-17 sezonunda Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olan Green, savunmadaki etkisiyle, Warriors'ın kadrosunu bir arada tutan oyuncu olmuştu. Green iyi bir savunma oyuncusu olarak bilinse de, bazen hücum oyunu, özellikle de kolay basketleri bulamadığında, kafada bazı soru işaretleri bırakabiliyor.



Bununla birlikte, The Athletic'den Anthony Slater'a göre koç Steve Kerr, Green'in hücumdaki etkisinden endişelenmiyor ve bunun yerine olumlu yönlerini vurguluyor:



"Steve Kerr, 'Draymond'ın şutu girse de girmese de bize önemli ölçüde bir şekilde yardım edeceğine inanıyorum.' dedi ve kendisini ligdeki 'en iyi savunma oyuncusu' olarak niteledi. Kerr şunu da ekledi: 'Bazen şutu girer, bazen girmez ama biz yine de kazanmaya devam ederiz. Sonuç budur. Draymond kazanan bir adamdır.'"



