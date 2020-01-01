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Kerr'den, Wiseman için David Robinson karşılaştırması

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın çaylak oyuncusu James Wiseman'ı, eski NBA MVP'si David Robinson'ın Navy'deki yıllarıyla karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın çaylak oyuncusu James Wiseman'ı, eski NBA MVP'si David Robinson'ın Navy'deki yıllarıyla karşılaştırdı.

2020 Draftı öncesi süreçte Wiseman, birkaç analist tarafından Robinson ile karşılaştırılmıştı.

Ve Kerr'e muhabirler tarafından Wiseman'ın geçmişteki atletik Warriors pivotlarıyla nasıl karşılaştırıldığı sorulduğunda, Golden State koçu konuyu Robinson'a getirdi:

"Kendisi, kolejde ilk yılını boş geçiren bir ikinci sınıf öğrencisi ile eşdeğer ve onu şu anda NBA'e atıyoruz. Yani şimdi bulunduğu nokta, iki yıl sonra olacağı noktayla kıyaslandığında tamamen iki farklı oyuncu olacak.

2.13m civarında, geniş kulaç uzunluğu olan, zeminde iyi koşan, elleri yumuşak olan, topu sürebilen bir adamdan bahsediyorsunuz. Bu bileşimi çok sık görmezsiniz. Ama kendisinin şu anda bu bileşimle hiç deneyimi yok.

Bu yüzden bizim işimiz, bu deneyimi makul bir hızda kazanmasına yardımcı olmak. Onu aşırı doldurmak değil ama öğrenmesi ve gelişmesi için ihtiyacı olan alanı ona sağlamak.

Tüm taraftarlarımızın muhtemelen sahaya girdiğinde kendisinin David Robinson gibi olmasını umduğunu biliyorum. Ama eğer beklentiniz bu yöndeyse, bunu Robinson'ın Navy'deki ikinci yılını düşünerek yapın. Şimdi karşılaştırdığınız adam, Robinson'ın San Antonio Spurs'teki All-Star hali değil, Navy'deki hali olmalı."

"Amiral" lakaplı Robinson, 1984-85 sezonunda Navy'deki ikinci yılında %64.4 şut isabetiyle 23.6 sayı, 11.6 ribaund, 4.0 blok ve 0.8 top çalma ortalamaları elde etmişti.


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