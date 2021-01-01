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Kerr: "Zor zamanlarda kültürünüzü koruyamıyorsanız, hiç olmamış demektir"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, "zor zamanlarda bile takım kültürünü korumanın" öneminden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, "zor zamanlarda bile takım kültürünü korumanın" öneminden bahsetti.

Ekibi sezona oldukça başarılı bir başlangıç yapmış olan Kerr, takımın son birkaç yılda inşa ettiği kültürüne ışık tuttu.

Oyunculuk ve koçluk kariyeri boyunca toplam sekiz yüzük kazanmış olan Kerr, en iyi takımların en zor zamanlarda bile sürekli olarak pozitif kaldıkları bir kültüre sahip olmaları gerektiğini açıkladı:

"Zor zamanlarda kültürünüzü koruyamıyorsanız, bu bir kültürünüz olmadığı ve her şeyinizin kazanmaya bağlı olduğu anlamına gelir. ama kaybedilen süreçlerde de bu kültürün canlı kalması gerekiyor.

Şu anda 19-4'üz ve bu ekiple, iki yönlü olarak dinamik olan, birbirini önemseyen ve birbiri için savaşan adamların bulunduğu bir kültür oluşturmuş durumdayız. Harika bir noktadayız."


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