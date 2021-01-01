Kerr: "Wiseman için çok üzülüyorum, tam da ritmini buluyordu"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, çaylak James Wiseman'ın menisküs sakatlığı olduğunu ve bu sakatlığın ciddiyetini belirlemek için hala birden fazla tıp uzmanı tarafından değerlendirildiğini söyledi.



Geçtiğimiz Pazar günü, Wiseman'ın sağ dizindeki menisküsü yırttığı ve sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirilmişti.



Wiseman'ın sezonunun sona erip ermediği sorulduğunda Kerr, bu konuda herhangi kesin bir ifade kullanmaktan kaçındı:



"Bilmiyorum. Birden fazla fikir aldığımız bir süreçteyiz. Sonraki adımımızı belirlemek için, birçok uzman kişiye MR sonuçlarını inceletiyoruz. Henüz bir zaman çizelgemiz yok. En önemli şey, James'in iyi olduğundan emin olmak. Kendisi bu çaylak sezonunda çok fazla sıkıntıdan geçmişti; yaz liginde oynayamadı, antrenman kampını kaçırdı, el bileğinden sakatlandı ve şimdi de dizinden sakatlık geçirdi. Bu da onun önündeki bir başka engel.



James için çok üzülüyorum. Tam da hücumda biraz ritim kazanmaya ve kendini iyi hissetmeye başlıyor gibiydi. Bu yüzden sakatlandığını görmek gerçekten zor."



Wiseman bu sakatlığı, geçtiğimiz Cumartesi günü Golden State'in Houston Rockets'a karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde, Rockets forveti Kenyon Martin Jr. tarafından şutu bloklandıktan sonra yere kötü bir şekilde düşmesiyle geçirmişti.



20 yaşındaki Wiseman, 2020 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçildikten sonra ara ara umut veren performanslar sergilemiş, ancak 11.5 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalayarak çaylak sezonunda istikrar bulmakta zorlanmıştı.



