Kerr: "Wiseman, Ayton'la aynı yolu izleyebilir"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın genç oyuncusu James Wiseman'ın, Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton ile "aynı yolu izleyebileceğine" inandığını söyledi.



Suns için iyi bir gelişim gösteren Ayton, ekibinin kazanmasına yardımcı olmak için kendisinden gereken her şeyi yapıyor. Kerr kısa süre önce, Ayton'dan etkilendiğini ve Warriors pivotu James'in gelecekte kendisiyle "aynı yolu izleyebileceğini" belirtti:



"NBA Finalleri ile ilgili en ilginç şey, Deandre Ayton'ı izlemek oldu. James'le de bu konuda mesajlaşıyorduk. Ayton'ın yapabildiklerinden oldukça ilham almış durumdayım. Ve bence James'in aynı yolu izlememesi için hiçbir sebep yok.



Suns onun oyununu gerçekten kolaylaştırdı. Birkaç yıl öncesini düşündüğünüzde, biraz düzensiz bir hali vardı. Ne kadar yetenekli olduğu belli oluyordu, ama tam olarak nasıl bir oyuncu olduğundan emin olamıyordunuz. Lakin onlar bunu çözmüşler.



Ayton'ı bir süredir izliyorum ve bu sayede James'i nasıl kullanabileceğimizi, oyunu nasıl basitleştirebileceğimizi ve gelecek yıl kendisini bizim için nasıl etkili hale getirebileceğimizi düşünüyorum."



