Golden State Warriors koçu Steve Kerr, ekibin kısa süre önce takas ettiği genç oyuncusu James Wiseman hakkında konuştu.



Warriors, 21 yaşındaki pivotu iki buçuk yıl bünyesinde barındırdıktan sonra, son takas gününde üç takımlı bir anlaşmada Detroit Pistons'a göndermeye karar vermişti.



Wiseman, 2020 Draftında ikinci sıradan seçilmesine ve sınıfının en yetenekli oyuncularından biri olarak görülmesine rağmen, kariyerinde şu ana dek beklentileri karşılayamamıştı.



Kerr, eski Memphis Tigers oyuncusunu draft etmekle bizzat ilgilendiğini ancak kendisine kariyerini yükseltme fırsatı sağlayamadığını itiraf etti:



"James'i draft ettiğimizde bunun üzerine özellikle eğilmiştim. Yeteneğine bayılmıştım ve gördüğümüz her şey çok hoşumuza gitmitşi. James'e ihtiyacı olan yolu sunmak benim için zor oldu."



Bu sezon Wiseman, Warriors için maç başına 12.5 dakikada 6,9 sayı ve 3,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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