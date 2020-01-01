Kerr: "Wiggins, All-Star seçilmeli!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Andrew Wiggins'in bu sezon All-Star seçilmeyi hak ettiğini söyledi.



Medyaya konuşan Kerr, bu sezon All-Star seçilmesi gerektiğini belirttiği Wiggings için büyük övgülerde bulundu:



"Ligdeki en iyi iki yönlü oyunculardan biri. Her gece bize 18 veya 20 sayı veriyor. Üçlük çizgisinden yüzde 42 ile şut atıyor ve öbür tarafta sahadaki en iyi oyuncuyu savunuyor. Klay (Thompson) kadro dışındayken takımımız için çok önemli olan savunma rolünü kendisi üstlendi.



2.03 boyunda güçlü ve atletik bir yapısının olmasının yanı sıra, hem uzunların, hem de ligin altını üstüne getiren küçük point guardların önünde kalabiliyor. İnanılmaz değerli bir oyuncu.



Ayrıca All-Star seçilmenin galibiyetlerle alakası olması gerektiğine inanıyorum. Yani oylamalarda birbirine yakın olan oyuncular olduğunda, bana kalırsa kazanan takımlarda olmanın bir şey ifade etmesi gerekiyor. Ve açıkçası biz de sezona harika bir başlangıç yaptığımız için, Wiggs'in All-Star olmayı hak ettiğini düşünüyorum."



Minnesota Timberwolves'ta altı yıllık bir görev süresinin ardından 2020'de Warriors'a katılan 26 yaşındaki Wiggins, bu sezon 19.0 sayı ortalama ile oynuyor.



