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Kerr, Warriors'ın hücumuyla ilgili: "Rockets'a dönüşmeyeceğiz"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın gelecek sezonki hücumundan bahsederken, Houston Rockets için iğnelemeli bir yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın gelecek sezonki hücumundan bahsederken, Houston Rockets için iğnelemeli bir yorum yaptı.

Klay Thompson, Steph Curry ve Draymond Green'in sağlığına kavuşmasıyla, Golden State'in önümüzdeki sezon şampiyonluk adayları statüsüne geri dönmesi bekleniyor.

Kerr, Tim Kawakami ile The Athletic'in "TK Show"unda konuştu ve Golden State'in gelecek sezon oynayacağı hücum sorulduğunda, Batı Konferansı rakipleri Rockets'te şakayla karışık laf attı:

"Tekerleği yeniden icat etmiyoruz, ancak bu adamların etrafında çok farklı oyuncularımız var. Yine de Warriors olacağız. Birdenbire Rockets'a dönüşüp hücumumuzu değiştirmeyeceğiz, bir oyuncuya her maç 70 kere ikili oyun oynatmayacağız.

Ama kendimiz olmalıyız. Steph ve Klay'i kendileri yapan şey, toplu ve topsuz alanda yapabildiklerinin birleşimidir, savunmaları harekete geçiren şey de budur. Ve Draymond'ı özel kılan şey ise, dört ya da beş noktadan top dağıtımı yapabilme becerisidir. Oyun kuruculuğunu gerçekten bu seviyede yapabilmesidir."

2020-21 sezonunun 2021'e kadar başlamaması beklense de, Warriors'ın geçtiğimiz sezonun ardından, NBA'in üst kademesine tekrar yükselme şansı olacak.

Golden State, 2019-20 sezonunu ligdeki en kötü dereceyle tamamlamıştı ancak bu sezon Draft ve serbest oyuncu dönemi aracılığıyla ekibine oyuncu ekleme şansına sahip olacak.


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