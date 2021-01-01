Kerr, Warriors'ın 53 sayı farklı mağlubiyeti için: "Utanç vericiydi!"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın dün gece Toronto Raptors'a karşı aldığı 53 sayılık yenilginin "utanç verici" olduğunu söyledi.



Warriors dün gece 77-130'luk skorla sona eren, takım tarihinin en kötü mağlubiyetlerinden birini yaşadı. İkinci yarıda 61 sayı geride kalan Golden State, hem Stephen Curry'nin (kuyruk kemiği ağrısı) hem de Draymond Green'in (parmak burkulması) oynamadığı karşılaşmadan tarihi bir hezimetle ayrıldı.



Kerr, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Sizler de gördünüz. Adamlar yok etti bizi. Söylenecek fazla bir şey yok. Buna dahil olan kim varsa herkes için utanç verici bir durum. Oyunun bizim adımıza hızlıca tersine gittiğini ve bu yüzden de moralimizin bozulduğunu düşünüyorum. Sanırım Steph ve Draymond sahada olmadığı için, işler kötüye gittiğinde bir liderden yoksun kalmış olduk. Bu ufak engelin üstesinden gelmek için ihtiyacımız olan motivasyonu bulamadık.



Ekibimiz topu paylaşmak üzerine kurulmuş bir ekip. Bu oyunda topu hareket ettirdiğinizde, işin büyüsü o zaman devreye giriyor. Bir enerji ve bir karma oluşturduğunuzda, topu da paylaşırsanız, şutların girme eğilimi artıyor. Ve bu gece birbiri ardına, yalnızca tek pas sonrası şut attığımız birçok pozisyon gördüm. Bizim birbirimiz için oynamamız gerekli ve bana kalırsa bu gece bunu yapmadık."



Golden State'in mağlubiyeti, takım tarihindeki en kötü üçüncü mağlubiyet olarak kayıtlara geçti. Warriors, 1972'de Los Angeles Lakers'a karşı 63 sayılık bir yenilgiye uğramış, 1973'teki bir playoff maçında tekrar Lakers'a karşı 56 sayı fark yediği bir hezimet yaşamıştı.



