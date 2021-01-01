Kerr, Warriors'ın bu sezon için potansiyelinden ötürü heyecanlı!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın gelecek sezon için potansiyeli konusunda heyecanlı olduğunu söyledi.



Kerr, gelecek sezon Warriors'tan ne beklediğine dair düşüncelerini paylaştı.



Warriors'ın başantrenörü, Golden State'in yapacak çok işi olduğunu, ancak potansiyel konusunda heyecan duyduğunu belirtti:



"Batı Konferansı'nın geri kalanına karşı hangi noktada olduğumuzu ölçmek gerçekten zor. Tabii ki çok büyük takımlar var. Grubu bir araya getirmek adına henüz bir antrenman bile yapmadık. Ama potansiyelimiz konusunda çok heyecanlıyım.



Bana öyle geliyor ki, her gece rekabet edebileceğimiz bir seviyeye geri döneceğiz ve bunu bilmek bile heyecan verici. Ama bunu kanıtlamak için yapacağımız çok iş var."



Andre Iguodala'nın eklenmesi ve Klay Thompson'ın dönüşü ile kadrosu daha da güçlenen Warriors ekibi, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi planlıyor.



