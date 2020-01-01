Kerr ve Warriors, yeni sezon için sabırsız: "Başlamaya hazırız!"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, ekibin, NBA'in 2021 sezonunun erken başlamasını onayladığını belirtti.



2020 NBA sezonunun sona ermesinden bu yana, yalnızca bir aydan biraz daha kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, 22 Aralık atrihinin, 2021 sezonunun başlangıcı için oyuncular tarafından onay aldığı belirtilmişti.



Herkes önümüzdeki sezonun hemen başlamasından memnun olmasa da, Warriors, başladığı her an işe koyulmaya hazır durumda.



Stephen Curry ve Klay Thompson, 2020 sezonunda sakatlık nedeniyle uzun süre kenarda bulunduklarında, hanedanları büyük bir darbe almıştı.



Ancak, "Splash Brothers" şu anda tam bir zindelikle geri dönmüş durumdalar ve sezona geri dönme konusunda istekli oldukları biliniyor. Curry, sosyal medyada, başlangıç tarihiyle ilgili hayranlarıyla etkileşimde bulunurken şu ifadeleri kullanmıştı:



"Ama elbette basketbol oynamak istiyorum. Bu yedi ay, beklemesi çok zor bir yedi ay oldu. Bubble'ı seyretmek bile zordu. Kesinlikle sahaya dönüp oynamaya hazırım."



Dahası, Kerr de sahaya ne zaman geri dönmek istediği sorulduğunda, benzer duygular sergiledi:



"Gerçekten zamandan faydalandım ama ben de başlamaya hazırım. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Hepimiz böyle hissediyoruz. 'Hepimiz' dediğimde, 'organizasyon bazında' demek istiyorum. Eminim Lakers ve Heat henüz kampa başlamaya hazır değillerdir. Ama biz başlamaya hazırız."



