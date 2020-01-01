Kerr: "Umuyorum ki NBA, bir 'mini kamp' yapılmasına izin verir"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'de sezonun geri dönüşüne katılmayan takımlar için bir 'mini kamp' yapılmasına izin verileceğini umduğunu söyledi.



Warriors, ligin 31 Temmuz'da Florida'nın Orlando şehrindeki Disney World'de 22 takımlı formatla devam etme kararını duyurmasının ardından, sezonu sona eren sekiz NBA takımından biri konumunda.



Kerr, NBA'in kararını kabul ettiğini söylemesine rağmen, NBA başkanı Adam Silver'ın, elenen ekiplerin 2020-21 sezonuna hazırlanmak için hala antrenmanlar ve mini kamplar düzenlemesine izin vermeyi umacağını umuyor:



"İlgilendiğimiz tek şey, lig izin verirse bir çeşit mini kamp yapmak. Aksi takdirde, sekiz ay, hiç basketbol oynamadan geçirmek için uzun bir zaman. Olması gereken de bu."



"Bir iki mini kamp için bir araya gelmek istiyoruz. Özellikle 22 takımın oynayacağı ve sekizimizin oynamadığı göz önüne alındığında, ligin bir şey yapmamıza izin vereceğini düşünüyorum. Ligin, diğer sekiz takımın, zamanın doğru olduğu bir noktada biraz pratik yapmasına izin vereceğinden eminim."



Warriors dışında, Minnesota Timberwolves da Batı Konferansı'nın dışında kalan takımlardan biri oldu. Doğu'daki ilk sekiz takımın dışında sadece bir takımın dönmesine izin verilmişti (Washington Wizards) ve bu sekiz takım da Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks ve Cleveland Cavaliers.



