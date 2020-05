Golden State Warriors koçu Steve Kerr, 'The Last Dance' belgeselinin Warriors versiyonunun neden olmadığını açıkladı.



1997-98 sezonunda ikinci three-peat'ini kovalayan Chicago Bulls'un durumunu detaylandıran 10 bölümlük bir belgesel serisi olan The Last Dance'in piyasaya sürülmesi, benzer modern çağdaki belgesellerin çıkabilme potansiyelini artırdı.



Warriors, o hanedan dönemine yakın zamanda en benzeyen takım olsa da, Kerr henüz yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyor:



"Warriors ile olan durumumuzu düşününce, aslında bir 'son sezonumuz' olmadı. Bu şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Birçok oyuncu hala burada ve tekrar hızlanmaya çalışıyoruz, bu yüzden bir kesinlik duygusu yok. Yapmaya çalıştığımız bir şey varsa, o da bu duygudan kaçınmaya çalışmak.



Yani herkesi içeri almak, dünyayı ve kameraları davet etmek ve 'Hey, bu koşunun son günlerini yakalamak istiyoruz' demek, sanki oyuncularınıza bunun sona erdiğine inandığınızı söylemek gibi ve aynı zamanda soyunma odasının kutsallığı ilkesini de ihlal etmek anlamına geliyor. Bu yüzden ekibime böyle bir şey yapmak hiç aklıma gelmedi."



Warriors, eski süperstarları Kevin Durant'in son sezonu olan 2018-19 sezonunda bile, hiçbir kameraların kendilerini bu yükselişlerinde takip etmelerine izin vermemişlerdi.