Kerr: "Tek derdim kazanmak, içimdeki ateşi körükleyen bu..."

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, daimi olan kazanma arzusundan ve bunun kendisi ile takımına nasıl etki ettiğinden bahsetti.



The Athletic'den Sam Amick ile yaptığı özel bir röportajda Kerr, takımının 2021-22 sezonundaki harika performansı hakkındaki düşüncelerini şöyle paylaştı:



"Harika bir şey. NBA'de kazandığınızda, durumlar her zaman harikadır. Ve kaybettiğinizde ise sefalet gibidir."



Amick, Kerr'e koçluk mirası ve ayrıca bir koç olarak nasıl algılandığı hakkında neler düşündüğünü sorduğunda, Warriors koçu şu yanıtı verdi:



"Asla uykularımı kaçıracak kadar kafama taktığım bir şey olmadı. Bu oyunculara koçluk yapma fırsatı edinebildiğim ve bu organizasyonda yer alabildiğim için ne kadar şanslı olduğumun farkındayım.



Lakin, bir oyuncu olarak 15 yıl NBA'de kalmamı sağlayan şey de, kaybetmekten ötürü küçük düştüğümü hissediyor oluşumdu. Bana azim veren şey, rekabetçi arzum. Ancak bu seviyedeki birçok oyuncu gibi, kaybetme korkusu daha da büyük bir motivasyon kaynağı."



"İÇİMDEKİ ATEŞİ KÖRÜKLEYEN BU..."



Kerr, tek istediği şeyin kazanmak olduğunu belirterek, bazı oyuncularının da aynı motivasyonu paylaştığını sözlerine ekledi:



"Yani, hiç miras ya da benzeri şeyler hakkında oturup düşünmesem de, tek istediğim şey kazanmak. İçimdeki ateşi körükleyen şey bu. Kazanmayı çok istiyorum. Beş yaşımdan beri böyleyim. Draymond da aynı, Steph de aynı, Klay de aynı.



Ve en sevdiğim şey ise, bu yıl hep beraber girdiğimiz toparlanma sürecinde 'Şunu yine kazanalım' diyor oluşumuz."



Kerr, Warriors ile üç şampiyonluk kazanmıştı (2015, 2017, 2018).



