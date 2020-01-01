Kerr: "Steve'le Kevin'in ilişkisi, oldukça geçmişe dayanıyor"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve yeni koçu Steve Nash arasında neden karşılıklı saygı olduğunu açıkladı.



Durant, eski süperstarın dün Nets'i devralmasıyla, gelecek sezon Nash'in komutasında oynayacak.



Kerr, The Athletic'den Tim Kawakami'ye şunları söyledi:



"Biz Kevin'le anlaşmadan önce bile mevcut bir ilişkileri vardı. Hatta internete bile bakabilirsiniz, buna belgesel demezdim ama Kevin ile röportaj yaptığı ve çok iyi vakit geçirdikleri bir tür televizyon programı vardı. Bence Kevin, Steve'e büyük saygı duyuyor çünkü çocukken onu izlemişti ve Steve'in kariyerinin sonlarında ona karşı oynamıştı. İçsel bir saygı var. Karşılıklı saygı.



Dün öğleden sonraya kadar hiçbir fikrim yoktu ve teknik olarak bizim için çalıştığı için beni nezaketen aramıştı. Açıkçası izin istemesine gerek yoktu, ama saygısından beni aramıştı. Ve sanırım (Nets genel menajeri) Sean Marks dün gece Bob'u (Myers) aramıştı, yani bize haber vermişti. Ama bunun olacağını tahmin etmemiştim.



Yine de harika olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir hamle. Sean Marks, Steve ve ben geçmişte Phoenix'te beraberdik. Ben genel menajerdim, Sean ve Steve de takımdalardı ve araları çok iyiydi. Bence bu kısım gerçekten çok önemli. Bu bağlantı. Bu yüzden ikisi için de mutluyum."



