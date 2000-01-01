Kerr: "Steph'in rekabetçiliği, yeteri kadar değer görmüyor"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin en yeteri kadar değer görmeyen özelliğinin, rekabetçiliği olduğunu söyledi.



Kerr, 2014 yazında Warriors'a katılmış ve takımı beş kez üst üste NBA Finallerine ve üç şampiyonluğa taşımıştı. Curry, bu süreçte iki MVP ödülü kazanmış ve kendisini lig tarihindeki en iyi şutör olarak belirlemişti.



Kerr, Curry'nin her ne pahasına olursa olsun kazanma isteğinden derinlemesine bahsetti:



"Bence bu muhtemelen Steph'in en yeteri kadar değer görmeyen özelliği, ne kadar rekabetçi olduğu. Sanırım fiziksel yapısı ve görünüşü nedeniyle değer görmüyor. Ortalama NBA yıldızınızdan çok farklı biri. İlk antrenman kampımda, onun için kazanmanın ne kadar önemli olduğunu görebiliyordunuz. Ve antrenmanda çok rekabetçi olmaya çalışırız, Steph, her yarışmayı kazanması gerektiğini düşünür. İlk yılımda Minneapolis'te izin günümüzdü ve bowlinge gitmiştik. Kazanmayı çok istiyordu. Ping pong'da da aynı şey. Adam kazanmak zorunda olduğunu hissediyordu."



Kerr bu sezon Curry'e sadece beş maç koçluk yapabilmişti ve bu sezon artık antrenörlük yapmayı beklemiyor. Warriors yıldızı sezonun dördüncü maçında sol elini kırmış ve iki ameliyat geçirmişti.



Oynadığı beş maçta Curry, ortalama 20.8 sayı, 5.2 ribaund ve 6.6 asist istatistikleri yakalamıştı.



