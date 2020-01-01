Kerr: "Steph'i sezon boyu oynatmamayı hiç düşünmedik bile"

Golden State Warriors, Stephen Curry'in önümüzdeki ay sahaya geri dönmesi için hazırlanırken, koç Steve Kerr, Curry'nin sakatlandıktan sonra onu sezonun kalanı için kenara almayı hiç düşünmediklerini söyledi.



Bazı eleştirmenler ve taraftarlar, Curry'nin geri dönmesine izin vermenin bu sezon için takımın en iyi çıkarı olup olmadığını konuşuyordu.



Kerr, Curry'nin bu sezon geri dönmemesi gerektiği argümanını anlamadığını söyledi:



"Tamamen sağlıklı. Kariyerinin en iyi noktasında. Eğer bu argüman, sakatlanabileceği üzerineyse, o zaman herhangi bir şey oynamanın anlamı nedir? İnsanlar her gün incinebilirler. Sanırım 'Playofflara girmeyeceğiz' üzerinden gidiyorlar. Yani taraftarlarımızı eğlendirmeye çalışmayacak mıyız? Basketbolu seven tüm bu insanlara bilet satıyoruz ve Steph Curry dünyadaki en inanılmaz, zarif ve heyecan verici basketbolculardan biri. Ve eğer sağlıklı olduğu halde onu taraftarlarımıza sunmayıp 'İşte böyle. İşte tüm sezon boyunca bizimle kalmanızın ödülü' deseydik, bu bizi nasıl bir organizasyon yapardı? Taraftarlarımızı umursamıyor muyuz?"



"Bu yüzden benim için hiçbir zaman bir şüphe olmadı. Hazır olur olmaz geri dönecek. Taraftarlarımız bunu hak ediyor. Bir takım olarak, gelecek yıla sıçrama yapabilmek için buna ihtiyacımız var ve bu doğru olan da bu."



"Bunu hiç tartışmadık bile. Steph bizi hiçbir şey için ikna etmek zorunda değil. Basketbol oynamayı çok sevdiğini biliyoruz ve onun oynamasını da istiyoruz, çünkü gelecek yıl için bu ivmeyi oluşturmak adına ona ihtiyacımız var. Ayrıca taraftarlarımız da onu görmek için sabırsızlıktan ölüyor."



"KLAY'LE DURUMLARI TAMAMEN FARKLI"



Kerr, Curry ve Klay Thompson'ın sakatlığı arasındaki farkı da söyledi:



"Steph oynayacak. Neredeyse tam olarak sağlıklı ve hazır, o yüzden oynayacak. Tartışma yok. Beni hiçbir şeye ikna etmesine gerek yok. Bu Klay'in durumundan tamamen farklı. Steph elinden ameliyat oldu, temelde iyileşti. Dönüşün son noktasında. Klay'in çapraz bağları sakatlandı. Bu tamamen farklı. Bence orada büyük bir ayrım var."



