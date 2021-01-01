Kerr: "Steph'e koçluk yapabilmek, cidden bir ayrıcalık.."

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Portland Trail Blazers'a karşı kariyer rekoru 62 sayı bulan süperstarı Stephen Curry'ye övgüler yağdırdı.



Steph, geçtiğimiz haftalarda dünya çapında pek çok izleyicinin, yanında süperstar bir takım arkadaşı olmadan Warriors'a liderlik etme yeteneğini sorguladığı çok sayıda eleştiri aldı.



Ancak Kerr, Curry'yi LeBron James, Giannis Antetokounmpo veya Anthony Davis gibi diğer NBA yıldızlarından farklı kılan şeyin ne olduğunu şöyle açıkladı:



"Mükemmel bir performanstı. Steph'in yıllar boyunca pek çok şey yaptığını gördük, Oracle'da birçok harika gece geçirmişti ve şimdi de Chase'de bunu yaptı. Ona koçluk yapabilmek bir ayrıcalık, gerçekten öyle. Ve sadece yeteneği yüzünden değil, genel olarak tavrı ve liderlik etme biçimi sayesinde. Steph'in önderliğinde bir organizasyon olduğumuz için inanılmaz derecede şanslıyız. Ne performanstı ama...



Ligin en iyi oyuncuları olarak görülen çoğu adam, fiziksel üstünlükleriyle dikkat çeken adamlar. LeBron, Giannis ve Anthony Davis gibi. Steph 1.90 boyunda, 80 kilo, her neyse. Onun bir maçı fiziksel olarak değil, yeteneğiyle taşıması gerekiyor."





