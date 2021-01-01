Kerr: "Steph yüzünden her çocuk üçlük atmak istiyor!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, çocukların genel olarak Steph Curry yüzünden basketbolu farklı oynadığını söyledi.



Steph'in üçlük çizgisi gerisinden kolaylıkla isabet bulabilme yeteneği, NBA'de ve yeni nesil oyuncularda basketbolun oynamnma şekli üzerinde muazzam bir etki yarattı.



Kerr'e göre çocuklar, artık Curry yüzünden sürekli üçlük atıyor:



"Arka arkaya yedi pozisyonda, bu 10 yaşındaki çocuklar üçlük atıp duruyorlardı ve ben de Steph'e dönüp, 'Bunların hepsi senin suçun' demiştim.



Tüm genç oyunculara baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. İster 10 yaşında, ister 21 veya 19 yaşında NBA'e ilk kez gelenler olsun, herkes üçlük atmak istiyor.



Kendisi oyunu muhtemelen sonsuza dek değiştirmiş durumda. Bunun ötesinde, Steph'in bunu taşıma biçimiyle birlikte koçluk yapılabilen bir oyuncu olması, Warriors'ın gidişatını belirlemesinde çok etkili bir durum.



Kendisi bizim takımımızın yüzü ve ona koçluk yaptığım için inanılmaz derecede şanslıyım."



