Kerr: "Steph, Warriors tarihinin en iyi oyuncusu!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, süperstarı Steph Curry'nin gelmiş geçmiş en iyi Warriors oyuncusu olduğunu söyledi.



Curry, Warriors'ın dün gece Boston Celtics'e karşı aldığı 107-111'lik mağlubiyette ortaya koyduğu 38 sayılık performansının ardından, kariyerinde bir kilometre taşını daha tamamlamış oldu.



Steph, Warriors takımıyla en az 17 bin sayı kaydeden ikinci oyuncu olmayı başardı ve bu özel listedeki diğer efsane ise Wilt Chamberlain'dı.



Steph, kariyerinde toplam bulduğu sayıları 17.011'e çıkararak, Chamberlain'ın Warriors formasıyla kaydettiği 17.783 sayı rekorunu gölgede bırakmaya da oldukça yaklaştı.



Koç Kerr, Steph'i takım tarihinin en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi:



"Birinci sırayı kapmak için kaç sayı atması gerektiğine dair hiçbir fikrim yok... Birinci Rick Barry mi? Wilt Chamberlain mı? Fena bir isim değilmiş! Steph, inanılmaz bir oyuncu. Bana sorarsanız, Warriors tarihinin en iyisi. Muhtemelen zirveye yerleşmesi hiç zor olmayacaktır."



Curry ise başarısı sonrası, şu ifadeleri kullandı:



"Oldukça mahcup edici bir durum. Açıkçası, halen yapabileceğim çok daha fazla şey var ve umarım bunların üzerine koyabilirim. 12 yıldır bu ligdeyim ve harika şeyler yaptım. Wilt ile ne zaman aynı cümlede yer alırsanız, bu olağanüstüdür. Başaracak daha çok şey var, umarım üzerine eklemeye devam edebilirim."



