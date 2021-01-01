Kerr: "Steph ve Wiseman'ın kariyerleri, çatışma halinde değil"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry ve James Wiseman'ın kariyer gidişatlarının, Warriors için mutlak bir çatışma halinde olmadığına inandığını söyledi.



Kerr, The Athletic'ten Tim Kawakami'nin podcast'inde şu ifadeleri kullandı:



"Herkes, Steph'in zaman çizelgesi hakkında konuşacak ve bunu da anlıyorum. Bu makul bir endişe. Ama şunu söyleyebilirim ki, bana kalırsa James gelecek yıl maç kazanmamıza yardımcı olacaktır. Ve 30 dakika oynamasa bile bu sorun teşkil etmeyecektir. Çünkü sahada (Kevon) Looney ile de, beş numarada oynarsa Draymond (Green) ile de oynadığımız maçları kazanabiliriz.



Bence bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde iyi olmamız ve on yıllık süreçte pivot gibi önemli bir pozisyonun rotasyonunu sağlamlaştırmamız için, hakikaten iyi bir yol. Bunlar birbirini dışarıda bırakan şeyler değil. İkisini de yapabiliriz. Bu paniğe kapılan herkes, 'Steph'in kalan zamanından faydalanmanız lazım!' gibi şeyler söylüyor ve bunu da anlayışla karşılıyorum. Ama bu iş o kadar basit değil."





Warriors'ın takas yoluyla başka bir All-Star alması durumunda, Wiseman'ı olası bir pakete dahil etmesi beklenebilir.



