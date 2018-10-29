Kerr: "Steph ve KD, birlikte her zamankinden daha iyi"

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Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımının en iyi iki oyuncusu Stephen Curry ve Kevin Durant'in beraber oynadığı üç sezonda, yan yana en iyi performanslarını gösterdiklerini, bunun da "konfor alanlarının daha iyi olmasına bağlı olduğunu" söyledi.Curry'nin 33.9, Durant'in ise 30.3 sayı ortalamayla oynaması hakkında, Kerr şu açıklamaları yaptı:Curry ve Durant, son üç maçta toplam 132 şut deneyip bunların 77'sinde isabet buldu.