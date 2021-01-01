Kerr: "Steph, rekoru kırmak için 'biraz fazla kasıyor'!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Steph Curry'nin NBA üç sayı rekorunu kırmak için "gereğinden çok uğraştığına" inandığını söyledi.



Kariyerinde şu ana dek 2.972 üçlük isabeti kaydetmiş olan Curry, NBA'in tüm zamanların en çok üçlük atanlar listesinde efsanevi şutör Ray Allen'ı geçmeye yalnızca iki üçlük isabeti uzaklıkta.



Lakin Kerr, Steph'in rekoru kırmak için biraz fazla uğraştığını düşündüğünü belirterek, bunun takımının aleyhine olduğunu açıkladı:



"Bence son birkaç gündür bu rekoru kırmak için gereğinden biraz fazla uğraşıyor. Kırdığında hem kendisi hem de biz rahatlamış olacağız. Yalnızca biraz fazla kastığını düşünüyorum. Kendisi de bunun farkında, fakat yine de büyük bir pozisyon yaratmak için çok çaba gösteriyor."



"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM"



Curry, bu gece Madison Square Garden'da rekoru kırmaya hazırlanması öncesi şu açıklamaları yaptı:



"Hedefe ulaşma yolunda, bu anın tadını çıkarıyorum. Olağanüstü bir durum. Oyunumu oynamaya devam edip, sokabileceğimi düşündüğüm şutları denemeyi sürdürmem gerek."



