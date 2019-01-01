Kerr: "Steph olsa bile, bu sezon sıkıntı çekerdik"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Steph Curry 2019-20 sezonu için sağlıklı olsa bile, Warriors'ın hala sıkıntı çekmiş olacağını söyledi.



Finallere beş kez üst üste çıkıp bunların üçünü kazandıktan sonra, Warriors bu sezon playofflara kalamayarak ve NBA'deki en kötü normal sezon derecesine sahip olarak, o dönemlere kıyasla oldukça sıkıntı çekmişti.



Düşüşlerinde muhtemelen en büyük faktör, sakatlığından ötürü tüm sezonda sadece beş maç forma giyebilen Curry'nin bulunmamasıydı.



Birçok kişi hala Curry'nin tamamen sağlıklı olması durumunda, Warriors'ın Batı Konferansı'da hala iyi olacağına inanıyordu. Ancak Kerr'e göre, bu pek olası değildi:



"Dürüst olmak gerekirse, hala sıkıntı çekmiş olabileceğimizi düşünüyorum. Bence bize karşı çok fazla faktör vardı. Tabii ki çok daha fazla maç kazanırdık. Steph o kadar yetenekli ki, kuşkusuz tek başına bolca maç kazanırdı."



