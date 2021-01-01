Kerr: "Steph, LeBron ve Giannis hariç, herkes takas edilebilir!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'de herkesin takas edilebilir olduğunu söyleyerek, yalnızca Stephen Curry, LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun "dokunulmaz" olduğunu belirtti.



Curry'nin 33 yaşında olması ve Klay Thompson'ın parkelere iki büyük sakatlık sonrası dönecek olmasıyla, birçok kişiye göre Warriors için şampiyonluk penceresi şimdilik kapanmış durumda.



Ancak yakın zamanda medyayla yaptığı bir sohbette Kerr, ligdeki tek gerçek "dokunulmazların" LeBron, Curry ve Giannis olduğunu belirterek, ekibi için gelecekteki olası değişiklikleri su yüzüne çıkardı.



Çaylak James Wiseman'ın takas ihtimali hakkında konuşan Kerr, "NBA'de kaç oyuncu gerçekten dokunulmazdır ki? LeBron, Steph bir de Giannis belki? O kadar. Herkes takas edilebilir." ifadelerini kullandı.



