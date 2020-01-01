Kerr, Steph, Klay ve Draymond'la bu yaz çalışmak istiyor!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Orlando'ya davet edilmeyen sekiz takımın kendi mini kampları benzeri bir etkinlik düzenlemek istediğini ve ekibinin tekrar bir araya gelmesini istediğini söyledi.



Kerr, şu açıklamalarda bulundu:



"Lig, bizimle muhtemel minik kamplar üzerine çalışma konusunda çok iyiydi. Kesinlikle belli bir süre için ekibimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Ne kadar süre için bilmiyorum, ama kesinlikle beraber olmamız ve bazı antrenman seansları düzenlememiz gerekiyor. Onları sahaya çıkarıp, gelecek yıl için bazı şeyleri kurabileceğimiz, neyi başarmak istediğimizi düşünebileceğimiz ve bazı antrenman oturumları düzenleyebileceğimiz, NFL'deki takımların organize takım aktiviteleri gibi. Daha normal bir yaz dönemi için ve bizi daha sağlıklı bir zihin çerçevesinde gelecek sezona yönlendirmek için."



Kerr, sekiz takımı içeren yoğun bir yaz liginde minikamplar yapılmasını tercih ettiğini söylemişti.



"'GELMEM' DESELER ŞAŞIRIRDIM"



Kerr, Steph Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'in minikamplar katılmalarını beklediğini de ekledi:



"Bunları gönüllü antrenmanlar olarak düşünmezdim. Açıkçası, bunlar gerçekten benzeri görülmemiş koşullar, ancak dokuz aylık bir aralığa bakacağımız göz önüne alındığında, oldukça dürüst olmak gerekirse, bu üç adamdan biri bana 'Hayır çalışmak istemiyorum' dese şok olurdum. Hepsi çalışmaları gerektiğini biliyorlar ve hepimiz de aynı şekildeyiz, o yüzden geleceklerdir."



