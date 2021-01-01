Kerr: "Steph'in ihtişamına insanlar alıştı, tıpkı Jordan gibi"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Steph Curry'nin insanları ihtişamına alıştırmış olması yönünden, kendisine NBA efsanesi Michael Jordan'ı hatırlattığını söyledi.



Kerr, süregelen muazzam performansları tüm dünyadaki hayranlar için rutin haline gelen Curry'nin adını, MJ ile beraber andı:



"Bu ihtişama ve mükemmeliyete insanları bu denli alıştırmış olması bakımından bana MJ'i hatırlatıyor. Artık bir rutin hale geliyor. Bunu söylemek çılgınlık, çünkü izlediğiniz şey başka resmen bu dünyadan değil ama yine de bir şekilde bekliyor gibi oluyorsunuz. Bu muhtemelen, büyüklüğün en net göstergesi."



Curry bu sezon oynadığı 57 maçta 31.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarına sahip.



