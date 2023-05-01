Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'yi eski takım arkadaşı olan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a benzetti.



Warriors ve Sacramento Kings arasındaki playoff ilk turunun geçtiğimiz gece oynanan 7. maçında Curry, 50 sayı kaydederek takımını 120-100 galibiyete taşıdı.



Maçtan sonra Kerr, Steph'i izlerken hissettiklerinin, eski takım arkadaşı Jordan'ı izlerken hissettikleriyle bire bir aynı olduğunu belirtti:



"Beni şaşırtmadı. Her gece harika olduğu için hiçbirimiz kıymetini bilmiyoruz ve bunu 10 yıldır seyrediyoruz. Bu adamın tarihin en iyi oyuncularından biri olduğunu, arada bir hatırlamamız gerekiyor.



Ben de Michael Jordan'la oynadığım günlerde aynı böyle hissediyordum. Her gece böyle oynadığı için, kıymetini bilemediğimiz oluyordu. Steph'te de durum böyle: Tekrar tekrar sürekli böyle oynuyor ve bu yolda gösterdiği dayanıklılığı ve odaklanma biçimi, hakikaten inanılmaz."



Kariyerinde bir maçta en fazla denediği şut miktarı olan 38 şutun 20'sinde isabet bulan Steph, karşılaşmada ayrıca 8 ribaund, 6 asist ve sadece 1 top kaybı kaydetmişti.



Curry, Kings karşısında ilk turda 33.7 sayı, 4.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakaladı.





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