Golden State Warriors koçu Steve Kerr, süperstar oyuncusu Steph Curry için "Onun gibisi yok" şeklinde konuştu.



Şubat ayında maç başına ortalama 36.3 sayı ile oynayan Steph, Warriors'ın tek süperstarı olarak 32 yaşında takımı taşımak için elinden geleni yapıyor.



Kerr, 95.7 'The Game' radyo programında, Curry'nin şimdiye kadarki en iyi formunda olduğunu söyledi:



"Sanırım, şu anda gördüğüm en iyi halinde. Bunun kulağa aşırı geldiğinin farkındayım, çünkü burada inanılmaz dönemler geçirmişti. Ancak üç yıl önce Kevin (Durant) ve Klay (Thompson) varken sergilediği oyunla, şu anda karşılaştığı farklı savunmaları ve ikili sıkıştırmalara karşı oynadığı oyunu ve kadro farklılıklarını düşününce, bana kalırsa şu anki oyunu daha etkileyici.



Şu anda gördüğüm şey, lig tarihinde hiç kimsenin olmadığı ölçüde, hem toplu hem de topsuz alanda eşit derecede ölümcül olan bir adam. En iyi skorerleri düşündüğünüzde, top sürekli elinde olan, bire bir oynayan ve ikili oyunlarda oynayan adamlara aklınıza gelir.



Ancak Steph'in topla beraber bu kadar verimli olmasının yanı sıra, topsuz alanda bir Reggie Miller ve Rip Hamilton'a dönüşerek, perdelerin etrafında koşup şut kovaladığını düşününce, onun gibisini hiç görmemiştik. Oldukça eşsiz bir yetenek ve eşsiz bir güç."



Bu sezon MVP ödülünü kazanmak için en iyi adaylardan biri olan Curry, Warriors için maç başına ortalama 30.1 sayı, 5.3 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakalıyor ve ekibi şu anda Batı Konferansı'nda 15 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 8'inci sırada yer alıyor.



