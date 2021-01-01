Kerr: "Steph, birçok yönden Jordan'a benziyor"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Stephen Curry'yi eski takım arkadaşı Michael Jordan'a benzetti.



Kerr, Curry'nin Jordan gibi büyük anlar yaratma eğilimine şu şekilde övgülerde bulundu:



"Bence Steph birçok yönden Michael Jordan'a benziyor, çünkü o kadar çok büyük anı var ki, sanki hepsi birbirine karışmış gibi. Öne çıkan bir tane yok, çünkü ondan beklediğiniz şey bu. Ve belki de bu, büyüklüğün gerçek işaretidir.



Taraftarlar, her gece özel bir şey izliyorlar. Ve bir şeyi tekrar tekrar yaptığınızda, belirli bir performansın öne çıkması daha zor oluyor. Bu onun için rutin hale gelmiş durumda."



Her iki yıldız da oyunun tarihine geçmiş oyuncular olarak görülüyor. Jordan bütün bir nesil üzerinde etki yaratarak NBA'i dünya çapında büyük bir pazara dönüştürürken, Curry'nin üçlük atışlarındaki başarısı, ligin oyun tarzında değişikliğe yol açarak, üç sayı döneminin yolunu açmıştı.



