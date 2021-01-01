Kerr, son kalan kadro boşluğu için: "Belki kullanırız, belki kullanmayız..."

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Steph Curry'nin arkasındaki yedek point guard pozisyonunu doldurma üzerine düşüncelerini paylaştı.



Warriors yalnızca, yedek point guard olması beklenen son kadro boşluğunu doldurma endişesiyle oldukça heyecan verici bir sezona hazırlanıyor.



Kerr, The Athletic'den Tim Kawakami'nin "The TK Show" podcastine katıldı ve takımın bu boşlukla ne yapmayı planladığını tartıştı.



Tecrübeli koça göre Golden State, kadrodaki 15. sıra ile ne yapacağına karar vermeden önce bazı oyunculara 'iyice bakacak':



"Biz buna biraz belirsiz gözüyle bakıyoruz. Kullanabiliriz de, kullanmayabiliriz de. Ancak antrenman kampı da bunun için var. Geçmişte ligde kendini kanıtlanmış olan ve tekrar girmeye çalışan bazı adamları ve gençleri yakından görme şansımız olacak."



Son haberlere göre Warriors'ın, Isaiah Thomas ve Avery Bradley gibi oyuncularla ilgilendiği ve Steph'in arkasındaki boşluğu doldurmak için kendini kanıtlanmış veteranlara baktığı söylenmişti.



Warriors, geçtiğimiz yaz takıma minimum anlaşmalarla katılan Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica ve Andre Iguodala'yı eklemeyi tercih etmişti.



