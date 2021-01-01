Kerr: "Sırf maç kazanmak için, Steph'i 40 dakika oynatmayız"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımının dün gece San Antonio Spurs'e karşı kaybettiği maç gibi yakın maçlarda bile, bu sezon Stephen Curry'yi fazla kullanmamaya kararlı olduğunu belirtti.



Curry, dün gece Spurs'e 105-100 mağlup olunan karşılaşmada 36 dakika oynamıştı. Son bölümde kenarda soluklanmasının ardından Steph, bitime 5:33 kala tekrar oyuna girmişti.



Koç Ker, The Athletic'den Anthony Slater'a şunları söyledi:



"Büyük resme bakıyorum. Steph'in burada uzun süre oynayacağına inanıyoruz. Halihazırda tüm bu KOVID düzenlemeleri ve boş arenalar falan yüzünden zor olan sezonda, kendisini fazla yıpratmak istemiyorum.



Sırf maç kazanacağız diye, Steph'i 40 dakika oynatmayız. Yarın başka bir maçımız daha var. Steph'in uzun yıllar üst düzeyde oynamasını istiyoruz. Bu yüzden disiplinimizi bozmayacağız ve onu 34-35 dakika arasında tutmaya çalışacağız."



Warriors, sezonu kapatmış olan Klay Thompson'dan yoksun bir şekilde yoluna devam ediyor ve Kerr ise, uzun vadeli bir yaklaşım sürdürmeye oldukça hevesli.



