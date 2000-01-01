Kerr: "Sezon bitmiş gibi çalışıyoruz, yaz moduna girdik"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın sezonu bitmiş gibi çalıştığını itiraf etti.



Warriors, uzun zamandır ligin en kötü 15-50 derecesi ile playoff resmi dışındaydı.



"Yaz dönemi gibi hissettiriyor. Ve aslında, bir Zoom görüşmesi yapmıştık, Bob Myers ve ben geçen hafta tüm oyuncularımızla, tüm kadromuzla bir Zoom görüşmesi yapmıştık. Bob'ın oyuncuları ligle ve en son haberlerle ilgili güncelleme şansı olmuştu, ama aynı zamanda yıllık takım kapanış toplantımız gibi hissettirmişti. Koçluk personelimiz ve ben personel değerlendirmeleri, yaz dönemi planları yapıyorduk, bu yüzden kesinlikle şu anda yaz dönemi modundayız."



"ARTIK SEZON SONU MODUNDAYIZ"



Warriors, oyuncuları ve çalışanları ile iletişim halinde kalıyor olsa da, sezonun olası bir yeniden başlaması planıyla meşgul kalmıyor.



"Askıya alma ilginç bir zamanda gelmişti ve takımınızın sıralamada nerede durduğuna bağlı olarak, gerçekten bir fark yaratmış oluyor. Bu yüzden playoff yarışındaki takımlara koçluk yapan diğer koçlarla konuşmuştum. Onlar takımlarıyla temas halinde kalmaya çalışıyor, bazıları Zoom'da antrenman kadrosu ile grup çalışması yapıyor ve oyuncularının şut atabilecekleri potalar bulmaya çalışıyor."



"Bizim için durum farklı, çünkü 17 maçımız kalmıştı, ama playoffların dışındaydık. Takımımız için sezon sonu gibi geliyor. Cidden öyle geliyor. Resmi olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Hala şansımız var. Lig, geri dönmemizi ve bazı maçlar oynamamızı isteyebilir, ancak bu sezon yaşadıklarımız göz önüne alındığında, tüm sakatlıklar ve kötü derecemizle, adamlarla iletişim halinde kalmamız daha önemliydi. Ama herkes sezonun sona erdiğini varsayıyor. Artık işin içine fazla karışmayacağız."



