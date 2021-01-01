Kerr, resmi olarak ABD Milli takımının koçu oldu!

ABD Milli Takım yönetici direktörü Grant Hill, Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün resmi olarak ABD Milli Takımının başantrenörü olduğunu duyurdu.



56 yaşındaki koç, ülkenin her iki uluslararası turnuvaya da katılmaya hak kazanması durumunda, 2023 FIBA Dünya Kupası ve 2024 Olimpiyatları boyunca ABD Milli takımına rehberlik edecek.



Kerr, bu gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"ABD Basketbol erkek milli takımının başantrenörü olarak ülkemizi temsil etmekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu heyecan verici bir fırsat ve bu mücadele için heyecanlıyım.



ABD milli takımına koçluk yapmak, takıma, hedefe ve birbirlerine bağlı bir koçluk kadrosuyla bir grup çalışması gerektiren büyük bir sorumluluk ve milli takımımızı yönetmeme yardımcı olma konusunda bundan daha yüksek karakterli ve daha iyi bir grup olamazdı."



Kerr'ün kadrosunda Miami Heat'ten Erik Spoelstra, uzun süredir Gonzaga Üniversitesinde koçluk yapan Mark Few ve Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams yer alıyor.



