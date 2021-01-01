Kerr: "Play-in turnuvası konseptine bayılıyorum!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, play-in turnuva konseptine "bayıldığını" söyledi.



Yakın zamanda "95.7 The Game" radyo programına konuşan Kerr, play-in turnuvası hakkında meslekltaşlarından farklı bir duruş sergileyerek, konuyla ilgili alçakgönüllü bir değerlendirme yaptı:



"Bayılıyorum. Geçtiğimiz ay, NBA hayranları için çok daha ilginç bir dönemdi. Bu harika. Zaten eğer sezonu yedinci sırada bitirip üst üste iki maç kaybediyorsanız, muhtemelen playofflarda ilerleyecek kadar iyi değilsinizdir. Gerçek böyle."



Geçtiğimiz aylarda LeBron James ve Luka Doncic gibi süperstarlar bu konseptle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi.



