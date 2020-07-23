Kerr: "Phil Jackson, böyle biridir işte..."

Eski Chicago Bulls ve San Antonio Spurs point guardı Steve Kerr, yirmi yıldan uzun bir süre önce Spurs'un 1999 şampiyonluğunun "meşru olması" ile ilgili, efsane koç Phil Jackson'ın yorumunu açıkladı.



1998-99 sezonu, Şubat ayına kadar başlamayan bir lokavt sezonuydu. Sonuç olarak, takımlar sadece 50 maçlık bir normal sezonda oynayabilmişlerdi. Bu nedenle, birçok kişi o yılın şampyionluğunun meşruluğunu sorguluyor.



Görünen o ki, Jackson da aynı düşünceye sahipti. 1999'da efsanevi koç, o sezon şampiyonluğu kim kazanırsa neden "gerçek bir NBA şampiyonu" olmayacağına ve "lekeli bir şampiyon" olacağına inandığını, 1998'de şöyle açıklamıştı:



"Takımın en büyük potansiyeline ulaşmadan, bir yıl kadar önce durduğumuz için mutluyum, çünkü bu yıl kazanılan şampiyonluk ciddiye zaten alınmayacaktı."



Bu durum, 1999 yılının şampiyon ekibinin bir parçası olarak Spurs'de bulunmadan önce Chicago'da Jackson'ın altında oynayan Kerr için, Jackson'ın akıl oyunlarıyla ilgiliydi:



"Phil böyle biri işte. Bundan ilk bahsettiğinde, gözlerimi devirmiştim, çünkü olayını biliyordum. İnsanları kışkırtmayı, sinirlendirmeyi seven biridir. Spurs'le alay ediyordu, çünkü onalr bir tehditti."



