Golden State Warriors koçu Steve Kerr, geçtiğimiz yıl Warriors oyuncuları arasındaki bağlantıyı oluşturmakta "başarısız olduğunu" itiraf etti.



Kerr, The Mercury News'den Shayna Rubin'e yaptığı açıklamada, Warriors'ın geçen sezonki tökezlemesinin bir kısmını kendisinin üstlendiğini söyledi:



"Geçtiğimiz yıl grup içindeki bağlantıyı oluşturmakta başarısız olmuş gibi hissediyorum. Bu yaz çoğunlukla, geride kalan yıl içinde farklı şekilde yapmış olabileceğim şeyleri düşünmek için zaman harcadım. Bazen gerçekten kaybetmenin sizi bir şeyleri yeniden değerlendirmeye zorladığına inanıyorum ve gelecek yıl tamamen farklı bir şekilde odaklanan, enerjisi ve ruhu olan bir grupla olacağım için heyecanlıyım."



Kerr herhangi bir özel hatadan bahsetmese de, kadrodaki çatışmalar, forvet Draymond Green'in bir takım antrenmanı sırasında o zamanki takım arkadaşı Jordan Poole'a yumruk atmasıyla sezonun başlamasından önce ortaya çıkmaya başlamıştı.



Golden State, Green'e para cezası vermiş ancak uzaklaştırma cezası vermemiş, bu durum ise iddiaya göre tecrübeli çekirdek ile genç oyuncular arasında sezon boyu süren bir gerginlik yaratmıştı.



