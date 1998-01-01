Kerr: "Oynadığımız en korkunç maç, o Pacers maçıydı"

Eski Chicago Bulls oyuncusu ve şu anki Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Bulls'un ikinci three-peat döneminde şimdiye dek oynadığı "en korkunç maçı" açıkladı.



Kerr'ün Bulls'da benchten gelerek oynadığı birçok zorlu playoff maçına sahip olsa da, hiçbirinin kendisini 1998'de Indiana Pacers'a karşı oynadıkları, Doğu Konferans Finalleri 7. maçından daha fazla korkutmadığını itiraf etti.



Bulls, koç Phil Jackson altında ikinci ve son three-peatlerini denedikleri dönemde, "Son Dans" olarak tanımladıkları 1998 sezonunda, Pacers ile 7. maça kalmıştı.



Kerr, bu maç için "Şimdiye kadar oynadığımız en korkunç maçtı" şeklinde konuştu.



Jackson, 88-83'lük galibiyetle ilgili "Gurur duymuştuk. Ve neredeyse zevk bile aldım. Joe Frazier'ın Muhammed Ali'yi kazanan ilan ettiklerinde hissettiklerini düşünebilirsiniz. Son an gelene kadar asla kaybedeceğimizi düşünmemiştik." ifadelerini kullanmıştı.



Bulls, Indiana'ya karşı zorlu bir galibiyete ulaşmıştı, ve sonrasında Utah Jazz'e karşı Final serisini 4-2 kazanıp şampiyonluk yaşamıştı.



