Kerr: "Michael Jordan'la kavga ettiğim için gurur duymuyorum"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, eski takım arkadaşı Michael Jordan ile kavga etmekten gurur duymadığını söyledi.



"The Last Dance"in bir sonraki bölümünde Jordan ve Kerr arasında bir antrenmanda çıkan kavgaları yer alacak.



Kerr, bu yumruklu kavgayla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Gurur duyduğum bir şey değil. Sezon boyunca çoğu takımda zaman zaman meydana gelen bir şey. Millet antrenman sırasında kavga edebiliyorlar. Üst düzey rekabetin bir parçası. Ama herkesin bu hikayeyi duyması ve benim ve başkalarının kamera karşısında bunun hakkında konuşuyor olması çok tuhaf. Michael olunca, insanlar bütün bunları inceliyorlar."



"Kamera ekiplerine genellikle bu tür bir erişim verilmemesinin bir sebebi var. O kavganın herhangi bir görüntüsü olduğunu düşünmüyorum, çünkü bu 1998'de olmamıştı, ama hepsini ortaya çıkarmak ve konuşmak çok eğlenceli değil."



"DOĞRUSU, ARTIK HİÇ AKLIMA GELMİYOR BİLE"



Kerr ve Jordan olayın üzerinden yirmi yıldan fazla geçtiği için, hiç konuşmamışlardı:



"O gün, sonrasında beni aramış ve özür dilemişti. Tuhaf bir şekilde, bu, ilişkimizde neredeyse gerekli bir adımdı. Ve o andan itibaren, beni çok daha iyi anladı ve ben de aynı şekilde. Aynı zamanda çok daha iyi anlaştık ve rekabet ettik ve sanırım bana daha çok güvendi, bu yüzden aslında bir nevi iyi oldu. Ama o zamandan beri bununla ilgili hiç konuşmadık, dürüst olmak gerekirse hiç aklıma bile gelmiyor ama bu farklı bir durum olduğu için, bu konuda soru soruluyor."



