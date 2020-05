Kerr: "Michael bizi sopayla döverken, Scottie daha yumuşak dokunurdu"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'a yakın olan kişiler, Michael Jordan'ın 1993'te emekli olmasından sonra 1994 yılındaki saltanatından bahsetti.



Jordan'ın ilk emekliliği, "The Last Dance" belgeselinin bu haftaki bölümlerinin ana konularından biriydi. 1993 yılında Jordan oyundan ayrıldıktan sonra, Bulls'ta devasa bir boşluk bırakmıştı ve Pippen, takımın yeni lideri olarak adım atmak için elinden geleni yapmıştı.



Pippen, o sezon sırasındaki deneyimleri hakkında konuştu ve Michael Jordan'sız hayatın aslında oldukça iyi olduğunu kaydetti.



"Harikaydı. Oyunculara hiç kimse bağırmıyordu, bol bol şut atıyorlardı. "



Pippen, hem sahada hem de saha dışında takımın dizginsiz lideri olarak ortaya çıkarken, sezon boyunca Bulls'un tam bir takım çalışması yaptığını da sözlerine ekledi:



"Herkes benden asıl adam olmamı beklemişti, ancak takımları toplu olarak yeniyorduk ve birlikte oynamayı, topu paylaşmayı ve birlikte kazanmayı öğrenmiştik."



"MICHAEL BİZİ SOPAYLA DÖVER GİBİYDİ"



Eski Bulls başantrenörü Phil Jackson da, Pippen'ı öne çıktığı için övdü:



"Scottie baş motivasyoncumuz ve başlatıcımızdı. Hücumu organize etmiş ve bu role gerçek anlamda girmişti."



Eski takım arkadaşı Steve Kerr ise, Pippen'ın liderlik tarzını Jordan'ınkiyle karşılaştırdı ve Pip'in daha çok insan merkezli bir yaklaşımı olduğunu anlattı:



"Michael etrafındaki herkesi resmen sopayla döverdi. Scottie'ninki daha yumuşak bir dokunuştu. İşler iyi gitmediğinde sizi rahatlatan, kolunu omzunuza atan ve 'Dayan, iyi olacaksın' diyen biriydi."



Belgeselde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Chicago, Pippen'ın dümende olduğu sezonda 55-27 derecesiyle gitmiş, ancak playoffların ikinci turunda New York Knicks tarafından elenmişti. İyi zaman geçirmelerine rağmen, Jordan olmadan işler aynı değildi.