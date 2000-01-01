Kerr: "LeBron, şu anda Miami dönemindekinden daha iyi"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Miami Heat günlerine kıyasla "çok daha iyi bir oyuncu" olduğunu söyledi.



Kerr, 95.7 The Game'de şu şekilde konuştu:



"LeBron'un altı yıl önce Miami'de oynadığı zamandan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O zamandan beri gerçekleşen hücum dönüşümü izlemek olağanüstü ve şu anda şutuna olan güveni, Miami'nin çözüm bulması gereken şey."



Heat ile geçirdiği dört sezon boyunca James, maç başına 26.9 sayı, 7.6 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları yakalamıştı. Şimdi, 17. NBA sezonunda Lakers'ın bir üyesi olarak, LeBron maç başına 25.3 sayı, 10.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalıyor.



James, Heat'i art arda dört NBA Finaline (2010-2014) ve iki üst üste şampiyonluğa (2012, 2013) götürmüştü.



