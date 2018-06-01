Kerr: "Knicks'in tekrar yükselip büyük bir takım olmasını isterim"

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Golden State Warriors koçu Steve Kerr, New York Knicks'in "yükselerek büyük bir takım" olmasını desteklediğini söyledi.Takımın tarihi ve önemi göz önünde bulunduran Kerr, NBA'in, Knicks iyiyken daha iyi olduğunu da ekledi:Porzingis'i sezonu kapatmasına neden olan çapraz bağ sakatlığıyla kaybeden ve sezondan ümidini kesmiş olan Knicks, sezonda 24-38 serisi ile Doğu 11.'si konumunda.