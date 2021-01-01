Kerr, "Klay Noel'de dönecek" iddialarını yalanladı!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Klay Thompson'ın takımla tam idmanlara katılmasına izin verildiğine dair iddiaları yalanladı.



Medyaya konuşan Kerr, Klay'in "takımla tam antrenmanlara katılacağı ve Noel'de döneceği" bildirilen haberleri doğrulaması istendiğinde, muhabirlere şu yanıtı verdi:



"Kimse bana böyle bir şey söylemedi, yani bu nereden çıktı bilmiyorum."



The Athletic'ten Shams Charania ve Anthony Slater, yakın zamanda "bazı kaynakların" Thompson'ın Warriors ekibiyle tam antrenmanlara katılmak için izin aldığını söylediklerini bildirmişlerdi.



Charania ve Slater ayrıca bu kaynakların, Thompson'ın "Noel Günü'nden önceki hafta muhtemel bir geri dönüş eğiliminde olduğunu" duyurmuşlardı.



Thompson kısa süre önce, sakatlıktan dönüşünün son adımlardan biri olarak takımla 5'e 5 antrenmanlara katılmaya başlamıştı. 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçından beri forma giyemeyen Klay, sırasıyla sol çapraz bağlarından ve aşilinden sakatlanmıştı.



