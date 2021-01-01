Kerr: "Klay, ilk antrenmanında harikaydı!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson'ın Warriors'ın ilk antrenmanında "harika" göründüğünü söyledi.



Kerr, iki yıldan sonra takıma geri dönen Thompson'ın ekiple yaptığı ilk antrenman hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Klay harika görünüyordu. Attığı şutları hep sokmuştu. Antrenmandaki takımına günlük şut yarışmasını kazandırmıştı. Yüzü gülüyordu ve herkesle de şakalaşıyordu. Eski Klay'i görmek çok güzeldi.



Klay'in sahada olması, herkese heyecan veriyor. Bugün antrenmanda temel olarak her şeyi yapmıştı. Pek temaslı bir çalışma yapmadık ama oynayabildiği için çok mutlu ve bu mutluluk hepimize yansıyor. Enerjisi, neşesi ve bizde oluşturduğu 'Klay artık burada' hissiyatı, hepimize güven kazandırıyor. Çok daha iyi hissediyoruz."



Thompson'ın kadroda olamadığı son iki sezonda da Warriors, playoffları kaçırmıştı.



