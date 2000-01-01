Kerr: "Klay ile işleri ağırdan alıyoruz..."

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın Klay Thompson ile işleri "ağırdan aldığını" söyledi.



Klay, 2019 NBA Finalleri'nde yaşadığı çapraz bağ sakatlığından sonra, bir yıldan fazla bir süredir parkelerden uzak kalmış durumda.



Kerr, NBC Sport'tan Monte Poole ile takımın ve Thompson'ın 2020-21 sezonu öncesinde nasıl forma girmeye çalıştığını anlattı:



"Klay ile işi gerçekten ağırdan alıyoruz. Temelde maç idmanı haricindeki tüm antrenmanlarda yer alıyor. Hareketli olan başka idmanlar da yapmıştık. Bazı savunma antrenmanları yaptık, daha çok onun katıldığı kontrollü bir hücumla beşe beş antrenman yaptık. Ama antrenmaların sonunda, Leandro (Barbosa) biraz bire bir oynamasını da sağladık. Şu anda tercih edilen sıra bu şekilde."



NBA başkanı Adam Silver'a göre yeni sezonun Ocak ayından önce başlaması beklenmiyor. Ancak Golden State, Klay Thompson ve Steph Curry'nin kadrolarına geri dönmesiyle, yeni sezona şampiyonluk için mücadele etme umuduyla başlayacak.



