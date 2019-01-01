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Kerr: "Klay harika görünüyordu, Green'in en iyi versiyonunu göreceğiz"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, oyuncuları Klay Thompson ve Draymond Green hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, oyuncuları Klay Thompson ve Draymond Green hakkında konuştu.

Kerr, San Diego'dan Klay'in Orange County'de çalışmasını izlemek için gittiğini ve "harika göründüğünü" söyledi:

"Onu görmek harikaydı. Harika görünüyordu. İyi hareket ediyordu ve beklediğiniz gibi atışları sokuyordu. İyi görünüyordu. Henüz 'canlı' oynamıyor, herhangi bir temaslı antrenman yapmadı, ancak bu son adım gibi bir şey ve bunun için çok zaman var. Gitmesi gereken programda gidiyor ve her şey yolunda gidiyor. "

Thompson iyileşmiş sol dizinde herhangi bir kısıtlama olmadan antrenman yapmıştı. Kerr, Toronto Raptors'a karşı 2019 Finalleri 6. maçında sol çapraz bağını koparmıştı.

"DRAY'İN EN İYİ VERSİYONUNU GÖRECEĞİZ"

Kerr ayrıca insanların Draymond'ın en iyi versiyonunu göreceklerini ekledi:

"Zor olanı atlattı ve oldukça ihtiyaç duyduğu şekilde dinleniyor. Sanırım önümüzdeki yıl, ya da sezon ne zaman başlarsa Draymond'ın en iyi versiyonunu göreceğiz. Zihinsel ve fiziksel olarak nerede olacağı nokta konusunda çok iyi hissediyorum."

2019-20 sezonu, tartışmalı olarak Draymond'ın kariyerinin en kötülerinden biriydi. 43 maçta Green, %38 isabetle 8.0 sayı, 6.2 ribaund ve 6.2 asistle oynamıştı.


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