Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Klay Thompson'ın 2020-21 sezonu için hazır olduğunu ve son zamanlarda yapılan bir antrenmanda oldukça iyi göründüğünü söyledi.



The Athletic'ten David Aldridge'in "Hoops Adjacent" isimli podcast'inin konuğu olarak, Kerr şunları söyledi:



"Geçen ay bir gün onunla biraz zaman geçirdim ve çalışmasını izledim. Yardımcı antrenörlerimizden biri bir haftalığına onunla antrenman yapmak için gelmişti. Ve böylece bir araya gelmiştik. Onu görmek harikaydı, çünkü oyunu çok seviyor. Oynamayı çok seviyor. Ve oldukça da özlemiş. Harika görünüyordu. Gerçekten iyi durumdaydı, bildiğimiz ve sevdiğimiz Klay gibi her yerden şut sokuyordu. Yani oynamaya hazır. Sonraki sezonun ne zaman başlayacağını bilmiyoruz, ancak Klay hazır olacak."



Warriors bu sezon NBA'de en kötü dereceye sahipti, ancak 2020-21 sezonunda Thompson'ın Stephen Curry, Draymond Green ve Andrew Wiggins'in yanında takımın gidişatını oldukça değiştireceğine inanılıyor.



2018-19 sezonunda Thompson, Warriors için maç başına 21.5 sayı, 3.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



